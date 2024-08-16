Губернатор Малков рассказал, как Рязань помогает Курской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков в своём telegram-канале рассказал о помощи Курской области. Пост он опубликовал 16 августа.

В регионе приняли и разместили более 80 эвакуированых. Пункты временного размещения оборудования всем необходимым для проживания. Глава региона поставил задачу контролировать и быстро реагировать на возникающие вопросы и потребности курян. В том числе организовать учебный процесс для детей. Работает горячая линия по размещению эвакуированных граждан: (4912) 51-36-10.

— Для жителей Курской области, которые остаются у себя в регионе, собрали и отправили ещё один гуманитарный груз. Продукты питания, бытовая техника, предметы личной гигиены, постельные принадлежности, питьевая вода, одежда, товары для детей — всего более 20 тонн, — рассказал Малков.

Губернатор поблагодарил всех, кто откликнулся на призыв помочь: неравнодушных жителей, предпринимателей, депутатов, общественные организации.

Сбор гуманитарной помощи продолжается на базе Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» (г. Рязань, ул. Горького д. 49а).