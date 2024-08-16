Губернатор Малков рассказал, как Рязань помогает Курской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков в своём telegram-канале рассказал о помощи Курской области. Пост он опубликовал 16 августа.
В регионе приняли и разместили более 80 эвакуированых. Пункты временного размещения оборудования всем необходимым для проживания. Глава региона поставил задачу контролировать и быстро реагировать на возникающие вопросы и потребности курян. В том числе организовать учебный процесс для детей. Работает горячая линия по размещению эвакуированных граждан: (4912) 51-36-10.
Губернатор поблагодарил всех, кто откликнулся на призыв помочь: неравнодушных жителей, предпринимателей, депутатов, общественные организации.
Сбор гуманитарной помощи продолжается на базе Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» (г. Рязань, ул. Горького д. 49а).