Губернатор Малков потребовал ускорить ввод нового медоборудования и освещения улиц

29 октября губернатор Рязанской области Павел Малков провел заседание правительства региона, где подвели итоги исполнения поручений и рассмотрели жалобы граждан в соцсетях.

Среди ключевых проектов — станция водоподготовки в Кадоме, построенная по программе «Чистая вода», и модернизация освещения в Рыбном, где заменили более 50 фонарей. В том числе на улицах Большой, МОГЭСа, Путейской, Локомотивной, Юбилейной, во Фрунзенском переулке. До конца недели планируется восстановить освещение и заменить еще 5 фонарей на ул. Кузнецкой. Проведены новые линии освещения на ул. 1-й Железнодорожной и ул. Электротяговой.

Губернатор подчеркнул важность обеспечения качественного освещения, особенно в условиях сокращающегося светового дня.

«Световой день сокращается, темнеет все раньше. Нужно везде внимательно посмотреть, что с освещением, привести в порядок и в целом серьезно развивать эту тему. Надо переходить на современное энергоэффективное освещение», — сказал он.

Особое внимание Малков обратил на оснащение Старожиловской районной больницы новым флюорографом и маммографом, подчеркнув, что оборудование должно быть введено в эксплуатацию как можно быстрее для проведения медицинских осмотров и диспансеризации.

В городе Сасове планируют обновить автодороги с тротуарами и остановочными карманами.