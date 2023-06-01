Губернатор Малков посетил Рязанский дом ребёнка

«Каждый малыш достоин заботы и внимания. В Рязанском доме ребёнка дети с непростой судьбой получают шанс на полноценную жизнь. С сотрудниками центра обсудили вопросы лечения и реабилитации детей. Договорились о конкретных шагах по дальнейшему развитию — приобретение оборудования для реабилитации, благоустройство территории, и самое главное — строительство дополнительных площадей.

Всё на очень высоком уровне. Коллектив живет детьми и заботой, и это единственный правильный рецепт для таких учреждений. Благодарю главного врача Елену Шатскую и коллектив центра за этот нелёгкий и очень важный труд.

Поздравляю юных рязанцев и их родителей с Днём защиты детей и началом летних каникул! Цените друг друга, пусть в ваших семьях всегда царит благополучие и радость».