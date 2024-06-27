Четверг, 27 июня, 2024

Губернатор Малков остался доволен благоустройством Михайлова

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: ИД «Пресса»

В ходе рабочей поездки в Михайловский район губернатор Рязанской области посетил Михайлов, где ознакомился с процессом благоустройства общественных пространств и принял участие в форуме «Настоящий Донбасс. Мужество».

Глава региона осмотрел набережную реки Проня со стороны улицы Победы, которая была благоустроена в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Глава администрации Михайловского района Евгений Сидоров представил губернатору план реконструкции противоположного берега реки, который стал победителем народного голосования в рамках того же федерального проекта на 2024 год. Согласно плану, на территории набережной планируется создать ландшафтную прогулочную зону, смотровые площадки, лестничные марши, а также установить беседки.

Павел Малков также ознакомился с результатами благоустройства площади Победы и улицы Маршала Голикова. Эти проекты были реализованы в 2022 году благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений. На площади была обустроена пешеходная зона с мозаикой, вдохновленной мотивами Михайловского кружева, проведено озеленение, создана зрелищная зона с детским оборудованием. Губернатор также ознакомился с перспективным планом развития улицы Маршала Голикова.

По итогам визита губернатор отметил, что очень приятно видеть, как преображаются общественные пространства в регионе. Он подчеркнул, что Михайлов является одним из лидеров в этой области, здесь постоянно и системно идёт развитие общественных пространств.

Губернатор также отметил, что важно не останавливаться на достигнутом, и руководству района будет оказана всесторонняя поддержка. Он порекомендовал другим муниципалитетам брать на вооружение те подходы, которые применяются в Михайловском районе.

Губернатор Малков остался доволен благоустройством Михайлова
Фото: ИД «Пресса»

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