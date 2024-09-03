Вторник, 3 сентября, 2024

Губернатор Малков официально представил нового руководителя Минцифры региона

Автор: Алексей Самохин

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Максим Соников, фото: правительство Рязанской области

Губернатор Павел Малков во время заседания правительства Рязанской области 3 сентября представил нового министра цифрового развития, информационных технологий и связи региона Максима Соникова.

По словам Малкова, Соников имеет большой опыт работы, до недавнего времени он руководил региональным Центром информационных технологий, который является подведомственным учреждением Минцифры области и обеспечивает развитие и поддержку информационных систем.

«У министерства много задач. Необходимо развивать связь и государственные информационные системы, а также обеспечить доступ к интернету на всей территории Рязанской области. Продолжается процесс цифровизации всех отраслей, и эту работу нужно выполнять быстро, — отметил Павел Малков.

Глава региона назвал важными задачами министерства развитие системы «Безопасный город» и повышение квалификации специалистов в области информационных технологий.

Павел Малков пожелал Максиму Соникову успехов на новом месте работы.

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