Губернатор Малков официально представил нового руководителя Минцифры региона

Губернатор Павел Малков во время заседания правительства Рязанской области 3 сентября представил нового министра цифрового развития, информационных технологий и связи региона Максима Соникова.

По словам Малкова, Соников имеет большой опыт работы, до недавнего времени он руководил региональным Центром информационных технологий, который является подведомственным учреждением Минцифры области и обеспечивает развитие и поддержку информационных систем.

«У министерства много задач. Необходимо развивать связь и государственные информационные системы, а также обеспечить доступ к интернету на всей территории Рязанской области. Продолжается процесс цифровизации всех отраслей, и эту работу нужно выполнять быстро, — отметил Павел Малков.

Глава региона назвал важными задачами министерства развитие системы «Безопасный город» и повышение квалификации специалистов в области информационных технологий.

Павел Малков пожелал Максиму Соникову успехов на новом месте работы.