Губернатор Малков официально представил нового руководителя Минцифры региона

Губернатор Павел Малков во время заседания правительства Рязанской области 3 сентября представил нового министра цифрового развития, информационных технологий и связи региона Максима Соникова.
По словам Малкова, Соников имеет большой опыт работы, до недавнего времени он руководил региональным Центром информационных технологий, который является подведомственным учреждением Минцифры области и обеспечивает развитие и поддержку информационных систем.
Глава региона назвал важными задачами министерства развитие системы «Безопасный город» и повышение квалификации специалистов в области информационных технологий.
Павел Малков пожелал Максиму Соникову успехов на новом месте работы.