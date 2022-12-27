Среда, 28 декабря, 2022
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Губернатор Малков назначил Дмитрия Василевского министром строительного комплекса

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Министерство строительного комплекса Рязанской области возглавил Дмитрий Александрович Василевский. Соответствующее постановление правительства подписал губернатор Павел Малков.

Документ официально опубликован на сайте газеты «Рязанские ведомости».

До назначения Василевского обязанности министра исполнял Юрий Кулешов.

Василевский работал советником губернатора Рязанской области, ещё ранее был генеральным директором АНО «Национальное агентство по энергосбережению».

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