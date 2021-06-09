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Среда, 9 июня, 2021
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Губернатор Любимов рассказал о пожаре в рязанской больнице

7info
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Губернатор Рязанской области Николай Любимов рассказал телеканалу «Россия 24» о пожаре в больнице имени Семашко в Рязани.

По его словам, пожар начался в одной из палат реанимационного отделения. Там находился один пациент в тяжёлом состоянии на ИВЛ, в момент пожара медсестра брала у него кровь.

Загорелся аппарат искусственной вентиляции лёгких. Медсестра попыталась самостоятельно потушить пожар, вторая ей помогала.

Пожарные прибыли на место через пять минут после срабатывания сигнализации, пациентов эвакуировали.

Медсестра, получившая тяжёлые ожоги, госпитализируется в Москву, в центр имени Вишневского.

Погибли три человека, все они находились в тяжёлом состоянии. Угрозы жизни остальных пострадавшим нет.

По словам Любимова, более тяжёлых последствий удалось избежать благодаря грамотным действиям коллектива больницы.

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