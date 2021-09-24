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Пятница, 24 сентября, 2021
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Губернатор Любимов продлил коронавирусные ограничения до 11 октября

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Губернатор Любимов продлил коронавирусные ограничения до 11 октября

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов продлил ограничения. введённые в регионе для борьбы с коронавирусом. Распоряжение официально опубликовано в пятницу, 24 сентября.

Режим самоизоляции для неработающих рязанцев старше 65 лет продлён до 11 октября. Работающим пенсионерам, а также людям с хроническими заболеваниями рекомендуется оставаться на самоизоляции.

До этого же дня продлевается особый режим работы заведений общепита. Рестораны, кафе могут обслуживать посетителей только на вынос с 01.00 до 06.00.

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