Губернатор Любимов поздравил рязанцев с Днём Победы

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов поздравил рязанцев с Днём Победы. Текст опубликован на официальном сайте регионального правительства.

По словам Любимова, День Победы – это память о героическом прошлом нашего Отечества, подвиге народа, которую бережно хранит каждая российская семья.

Губернатор отметил, что этот праздник объединяет россиян, делая их стойкими и непобедимыми перед лицом любых испытаний и трудностей.

Он напомнил о мужестве и стойкости фронтовиков, людей, которые трудились для победы в тылу. Рязанцев, ветеранов ВОВ, глава региона назвал бесценным достоянием.