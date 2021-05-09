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Воскресенье, 9 мая, 2021
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Губернатор Любимов поздравил рязанцев с Днём Победы

7info
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Губернатор Рязанской области Николай Любимов поздравил рязанцев с Днём Победы. Текст опубликован на официальном сайте регионального правительства. 

По словам Любимова,  День Победы – это память о героическом прошлом нашего Отечества, подвиге народа, которую бережно хранит каждая российская семья. 

Губернатор отметил, что этот праздник объединяет россиян, делая их стойкими и непобедимыми перед лицом любых испытаний и трудностей.

Он напомнил о мужестве и стойкости фронтовиков, людей, которые трудились для победы в тылу. Рязанцев, ветеранов ВОВ, глава региона назвал бесценным достоянием.

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