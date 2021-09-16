Губернатор Любимов поставил в пример рязанский посёлок Лесной

В среду, 15 сентября, губернатор Рязанской области Николай Любимов побывал моногороде Лесной. Лесной – территория опережающего социально-экономического развития. Сейчас там возводятся и реконструируются социальные объекты.

К населённому пункту от трасы М-5 ведёт автодорога Фролово-Лесной-Алёхово, сейчас её реконструируют. Протяжённость дороги – 13 км. Проектом предусмотрено расширение дорожного полотна, укладка асфальта, установка ограждений и знаков, нанесение разметки и укрепление обочины. Работы выполнены на 70%. Завершат реконструкцию дороги к концу октября. Стоимость ремонта – 500 млн руб.

Уже сейчас можно сказать, что ехать по дороге приятно. Этот объект – пример комплексного подхода в отношении к развитию территории в целом, – сказал губернатор.

Глава региона также осмотрел новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Его построили в рамках нацпроекта. В него входят хоккейная коробка, которую летом застилают травой, что позволяет играть в футбол. Вкруг неё – беговые дорожки. Рядом – спортивная площадка. По словам Любимова, в регионе продолжат создавать подобные проекты.