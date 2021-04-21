Губернатор Любимов пообещал выполнить все поставленные президентом задачи

- Advertisement -

В среду, 21 апреля, Николай Любимов пообещал выполнить все задачи, которые озвучил президент в послании к Федеральному Собранию. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Глава региона отметил, что все решения Владимира Путина нацелены на усиление адресной поддержки семей с детьми.

— Предусмотрен целый комплекс дополнительных мер по улучшению делового климата, снижению рисков для вложения частных инвестиций в развитие отечественной экономики. Особое внимание президент уделил оказанию финансовой помощи российским регионам для решения острых системных задач, — сказал Любимов.

Губернатор пообещал приложить все усилия для получения федеральной помощи. Он также высоко оценил инициативу президента о поддержке регионов с взвешенной долговой политикой. Размер госдолга Рязанской области за последние годы был сокращен на 4,7 млрд рублей.