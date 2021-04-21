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Среда, 21 апреля, 2021
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Губернатор Любимов пообещал выполнить все поставленные президентом задачи

Елена Лобанова
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В среду, 21 апреля, Николай Любимов пообещал выполнить все задачи, которые озвучил президент в послании к Федеральному Собранию. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 

Глава региона отметил, что все решения Владимира Путина нацелены на усиление адресной поддержки семей с детьми. 

— Предусмотрен целый комплекс дополнительных мер по улучшению делового климата, снижению рисков для вложения частных инвестиций в развитие отечественной экономики. Особое внимание президент уделил оказанию финансовой помощи российским регионам для решения острых системных задач, — сказал Любимов. 

Губернатор пообещал приложить все усилия для получения федеральной помощи. Он также высоко оценил инициативу президента о поддержке регионов с взвешенной долговой политикой. Размер госдолга Рязанской области за последние годы был сокращен на 4,7 млрд рублей. 

— Повышение качества всей системы здравоохранения, поддержка материнства и детства, борьба с бедностью, устойчивая демография, газификация территорий, улучшение делового климата и многое другое было озвучено сегодня. Мы обязательно выполним все задачи и обязательства, порученные нам президентом, тем более что для этого нам предоставляются не только инструменты, но и направляются средства, — заключил Николай Любимов.

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