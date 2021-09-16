Губернатор Любимов подвёл итоги поездки в Милославский район

В четверг, 16 сентября, губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил с рабочей поездкой Милославский район. Итогами глава региона поделился ВКонтакте.

— В Милославском с местными депутатами обсудили на вопросы, с которыми к ним обращаются жители района. На некоторые из них уже ответил сегодня при встрече, кое-что удалось посмотреть самому и убедиться, что поддержка необходима, — написал Любимов.

Дорога Скопин — Милославское на территории района разбита из-за большегрузов. Планируется ли ее отремонтировать?

В этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» выполнен ремонт участка дороги Михайлов — Голдино — Горлово — Скопин — Милославское, часть которого проходит по Милославскому району. В 2022 году трассу продолжим ремонтировать, будет приведено в порядок почти 14 км дороги до Милославского.

Музей П. П. Семенова-Тян-Шанского, который относится к объектам культуры федерального значения, сейчас разрушается. Какие можно принять меры, чтобы его сохранить?

Здание музея находится в плачевном состоянии, поэтому нужно провести противоаварийные работы, подготовить проект и затем выполнить реставрацию. Деньги на эти цели будут выделены из резервного фонда правительства региона. Но развитие музея — это не только ремонт здания. Нужно возродить усадьбу с ее парком и садами, дворовые постройки, обязательно построить административный корпус с гостиничными номерами и объектами сферы питания.

В селе Чернава дислоцируется подразделение скорой помощи, которое обслуживает территорию почти в половину района. Автомобиль часто ломается, люди вынуждены самостоятельно добираться до фельдшера. Можно ли обеспечить медиков новым транспортом?

По региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения до 2025 года запланирована поставка в район пяти санитарных автомобилей марки УАЗ.

Дом на улице Школьной в Милославском признан аварийным, расселить его должны до конца 2025 года. Но проживать в нем уже опасно для жизни. Можно ли ускорить процесс переселения?

Мероприятия по расселению этого дома запланированы на 2022–2023 годы. Сейчас возводится новое жилье и готовятся документы, чтобы люди могли могли переехать из аварийного дома уже в следующем году.