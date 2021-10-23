Губернатор Любимов подписал распоряжение об усилении мер по противодействию COVID-19

Губернатор Николай Любимов подписал распоряжение об усилении мер по борьбе с распространением COVID-19 в Рязанской области.

Ранее действующие ограничения продлили до 15 ноября.

Для школьников с 30 октября начнутся внеплановые каникулы.

На культурные мероприятия, спортивные соревнования, в кафе и рестораны можно будет попасть, показав QR-код или справку о вакцинации или перенесённом коронавирусе.

МФЦ вновь переходят на работу по предварительной записи. В нерабочую неделю там можно будет получить уже готовые документы, а также зарегистрировать рождение или смерть.

Поликлиники будут работать, соблюдая все необходимые противоэпидемические меры.

Полный текст документа по ссылке.