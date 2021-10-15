9.2 C
Рязань
Пятница, 15 октября, 2021
spot_img
spot_img
На главнуюНовости РязаниВласть

Губернатор Любимов досрочно прервал отпуск из-за ситуации с коронавирусом

7info

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Губернатор Рязанской области Николай Любимов вынужден прервать отпуск из-за сложившейся ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Глава региона приступил к работе в пятницу, 15 октября. Сегодня Любимов проведёт внеочередное заседание «ковидного» оперативного штаба.

В пятницу, 15 октября, в Рязанской области выявлено 175 новых случаев заражения COVID-19, максимум с начала пандемии. Число скончавшихся — 8. Пациентов, справившихся с болезнью, — 112.

Всего с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 1243 человека, общее число случаев заражения — 44 618.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,724ЧитателиЧитать
1,518ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]