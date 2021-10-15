Губернатор Любимов досрочно прервал отпуск из-за ситуации с коронавирусом

Губернатор Рязанской области Николай Любимов вынужден прервать отпуск из-за сложившейся ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Глава региона приступил к работе в пятницу, 15 октября. Сегодня Любимов проведёт внеочередное заседание «ковидного» оперативного штаба.

В пятницу, 15 октября, в Рязанской области выявлено 175 новых случаев заражения COVID-19, максимум с начала пандемии. Число скончавшихся — 8. Пациентов, справившихся с болезнью, — 112.

Всего с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 1243 человека, общее число случаев заражения — 44 618.