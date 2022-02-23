Губернатор Любимов выступил за повышение расходов на содержание беженцев с Донбасса до 1500 рублей в день

Губернатор Рязанской области Николай Любимов поддержал предложения врио главы МЧС РФ Александра Чуприяна повысить расходы на содержание эвакуированных жителей Донбасса с 800 до 1500 рублей в день. Об этом стало известно на селекторном совещании по организации помощи беженцам из ДНР и ЛНР.

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По словам главы региона, суточное содержание одного беженца в размере 800 рублей, установленное в 2014 году, не соответствует нынешнему времени.

Любимов добавил, что сейчас привлекаются средства благотворителей, но помогать беженцам за счёт спонсоров постоянно не получится.

Предложение о повышении расходов также поддержали в Самарской и Пензенской областях.