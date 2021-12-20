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Понедельник, 20 декабря, 2021
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Губернатор Любимов вручил ключи от квартир дольщикам дома на улице Баженова

7info

В понедельник, 20 декабря, в здании правительства Рязанской области губернатор Николай Любимов вручил ключи от квартир участникам долевого строительства проблемного долгостроя, дома № 34 по улице Баженова в Рязани. Подробности сообщила пресс-служба регионального правительства.

Новоселья рязанцам пришлось ждать на три года дольше обещанного. Их вопрос решали совместно правительство Рязанской области и Федеральный фонд защиты прав дольщиков. Последнюю организацию Любимов отметил особо, поблагодарив за помощь.

Также благодарность главы региона была адресована Минстрою Рязанской области, строительной компании, завершившей возведение здания.

— У нас осталось три проблемных объекта, по каждому из них уже есть алгоритм действий, — заверил губернатор.

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Николай Любимов подчеркнул, что контроль за рынком строительства жилья ослаблен не будет, чтобы не допустить повторения подобных ситуаций.

  • Губернатор Любимов вручил ключи от квартир дольщикам дома на улице Баженова
  • Губернатор Любимов вручил ключи от квартир дольщикам дома на улице Баженова
  • Губернатор Любимов вручил ключи от квартир дольщикам дома на улице Баженова
  • Губернатор Любимов вручил ключи от квартир дольщикам дома на улице Баженова
  • Губернатор Любимов вручил ключи от квартир дольщикам дома на улице Баженова
  • Губернатор Любимов вручил ключи от квартир дольщикам дома на улице Баженова
  • Губернатор Любимов вручил ключи от квартир дольщикам дома на улице Баженова

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