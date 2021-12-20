Губернатор Любимов вручил ключи от квартир дольщикам дома на улице Баженова

В понедельник, 20 декабря, в здании правительства Рязанской области губернатор Николай Любимов вручил ключи от квартир участникам долевого строительства проблемного долгостроя, дома № 34 по улице Баженова в Рязани. Подробности сообщила пресс-служба регионального правительства.
Новоселья рязанцам пришлось ждать на три года дольше обещанного. Их вопрос решали совместно правительство Рязанской области и Федеральный фонд защиты прав дольщиков. Последнюю организацию Любимов отметил особо, поблагодарив за помощь.
Также благодарность главы региона была адресована Минстрою Рязанской области, строительной компании, завершившей возведение здания.
Николай Любимов подчеркнул, что контроль за рынком строительства жилья ослаблен не будет, чтобы не допустить повторения подобных ситуаций.