Губернатор Любимов поручил ускорить подготовку индустриального парка в Александро-Невском районе

Губернатор Рязанской области Николай Любимов на заседании регионального Правительства прокомментировал деятельность Корпорации развития Рязанской области по проектированию нового агропромышленного индустриального парка, сообщает пресс-служба Правительства.
Инвестиционную площадку площадью более 110 га, предназначенную для размещения предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, решено создать в Александро-Невском районе Рязанской области. Район, по словам Любимова, имеет выгодное географическое положение, логистические и климатические преимущества.
Губернатор поручил министерству промышленности и экономического развития региона быстро подготовить всю необходимую документацию с тем, чтобы резиденты могли с максимальной выгодой и в кратчайшие сроки локализовать свои производства.
Глава региона отметил, что в этом году уже запускается парк «Рязанский». По его словам, сейчас необходимо задействовать все ресурсы и механизмы для того, чтобы обеспечить региону мощный и быстрый старт в данном направлении.