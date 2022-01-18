Губернатор Любимов поручил ускорить подготовку индустриального парка в Александро-Невском районе

Губернатор Рязанской области Николай Любимов на заседании регионального Правительства прокомментировал деятельность Корпорации развития Рязанской области по проектированию нового агропромышленного индустриального парка, сообщает пресс-служба Правительства.

Инвестиционную площадку площадью более 110 га, предназначенную для размещения предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, решено создать в Александро-Невском районе Рязанской области. Район, по словам Любимова, имеет выгодное географическое положение, логистические и климатические преимущества.

«Мы рассчитываем, что реализация этого проекта, как и в целом работа по расширению сети технопарков, внесёт существенный вклад в повышение инвестиционной привлекательности Рязанской области и позволит сделать серьезный шаг на пути движения региона в лидеры по показателям промышленности. Это одна из ключевых задач на ближайшую перспективу», – подчеркнул Николай Любимов.

Губернатор поручил министерству промышленности и экономического развития региона быстро подготовить всю необходимую документацию с тем, чтобы резиденты могли с максимальной выгодой и в кратчайшие сроки локализовать свои производства.

«Нам необходимо максимально оперативно завести бизнес на новую площадку. Контролировать эту работу будет заместитель Председателя Правительства Артем Никитин», – добавил Николай Любимов.

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Глава региона отметил, что в этом году уже запускается парк «Рязанский». По его словам, сейчас необходимо задействовать все ресурсы и механизмы для того, чтобы обеспечить региону мощный и быстрый старт в данном направлении.