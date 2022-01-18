0.3 C
Рязань
Вторник, 18 января, 2022
spot_img
На главнуюНовости РязаниВласть

Губернатор Любимов поручил ускорить подготовку индустриального парка в Александро-Невском районе

Александр Ильин
Фото: Правительство Рязанской области

Губернатор Рязанской области Николай Любимов на заседании регионального Правительства прокомментировал деятельность Корпорации развития Рязанской области по проектированию нового агропромышленного индустриального парка, сообщает пресс-служба Правительства. 

Инвестиционную площадку площадью более 110 га, предназначенную для размещения предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, решено создать в Александро-Невском районе Рязанской области. Район, по словам Любимова, имеет выгодное географическое положение, логистические и климатические преимущества.

«Мы рассчитываем, что реализация этого проекта, как и в целом работа по расширению сети технопарков, внесёт существенный вклад в повышение инвестиционной привлекательности Рязанской области и позволит сделать серьезный шаг на пути движения региона в лидеры по показателям промышленности. Это одна из ключевых задач на ближайшую перспективу», – подчеркнул Николай Любимов.

Губернатор поручил министерству промышленности и экономического развития региона быстро подготовить всю необходимую документацию с тем, чтобы резиденты могли с максимальной выгодой и в кратчайшие сроки локализовать свои производства.

«Нам необходимо максимально оперативно завести бизнес на новую площадку. Контролировать эту работу будет заместитель Председателя Правительства Артем Никитин», – добавил Николай Любимов.

Реклама

Глава региона отметил, что в этом году уже запускается парк «Рязанский». По его словам, сейчас необходимо задействовать все ресурсы и механизмы для того, чтобы обеспечить региону мощный и быстрый старт в данном направлении.

«Необходимо, чтобы индустриальных, логистических, промышленных парков на территории области было достаточно для того, чтобы каждый желающий инвестор мог разместить здесь своё производство. Не только в Рязани, но и в других муниципалитетах мы точно также должны эту работу провести, оперативно и эффективно. Инвесторов привлекают разные площадки, уверен, наши районы займут достойное место в этом направлении», – подытожил Николай Любимов.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,886ЧитателиЧитать
1,517ЧитателиЧитать
spot_img