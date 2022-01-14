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Пятница, 14 января, 2022
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Губернатор Любимов продлил ковидные ограничения в Рязанской области до 27 января

Александр Ильин

Коронавирусные ограничения в Рязанской области продлены до 27 января. Соответствующее Распоряжение подписал губернатор Рязанской области Николай Любимов 14 января. 

Согласно документу, до 27 января продляется самоизоляция граждан старше 60 лет, не находящихся в трудовых отношениях.

До 27 января также ограничена деятельность заведения общественного питания. Им нельзя работать с 3:00 до 6:00, за исключением обслуживания на вынос. 

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Проведение развлекательных мероприятий в Рязанской области также приостановили до указанного срока. 

Кроме того, расширился список мест, куда пускают только по QR-кодов. В него вошли читальные залы в помещениях Государственного архива региона.

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