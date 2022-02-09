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Среда, 9 февраля, 2022

Губернатор Любимов продлил коронавирусные ограничения в Рязанской области до 28 февраля

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Губернатор Любимов продлил коронавирусные ограничения в Рязанской области до 28 февраля

Александр Ильин
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Губернатор Рязанской области Николай Любимов продлил ковидные ограничения в регионе до 28 февраля 2022 года. Соответствующее распоряжение опубликовано 9 февраля.

Согласно документу, до 28 февраля продляется режим самоизоляции для рязанцев старше 60 лет, не находящихся в трудовых отношениях.

До 28 февраля также ограничена деятельность заведений общественного питания. Им нельзя работать с 3:00 до 6:00, за исключением обслуживания на вынос.

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Кроме того, ношение перчаток исключено из перечня средств защиты от коронавируса.

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