Губернатор Любимов принял участие в форуме семейного предпринимательства «Успешная семья – успешная Россия!»

14 января глава региона Николай Любимов принял участие в IV Всероссийском форуме семейного предпринимательства «Успешная семья – успешная Россия!». Он состоялся в Москве на площадке ЦВК «Экспоцентр», сообщает пресс-служба Правительства Рязанской области.

Цель форума – популяризация семейного бизнеса в России, проработка адресных программ поддержки.

С приветственным словом к участникам пленарного заседания обратился Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Он обозначил приоритеты работы по развитию малого и среднего предпринимательства, основные меры государственной поддержки, в том числе цифровые. Модератором мероприятия выступил президент ТПП РФ Сергей Катырин.

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Губернатор Николай Любимов, отвечая на вопрос о том, какие усилия предпринимаются в Рязанской области для развития и поддержки малого и среднего бизнеса, сказал:

«Вопрос развития МСП у нас в регионе, в том числе семейного бизнеса, – это вопрос номер один. Стратегия долгосрочного развития региона, которую мы приняли в обновлённом варианте в конце прошлого года, это всецело демонстрирует. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса признано одним из стратегических приоритетов».

По словам Любимова, за последние два года уже достаточно много было сделано, Рязанская область по уровню поддержки МСП вошла в число регионов-лидеров.

«Активное и комплексное продвижение мер поддержки бизнеса помогло нам в целом удержать экономику региона», – отметил Николай Любимов,

Губернатор добавил, что такая практика показала свою высокую эффективность, в том числе в развитии экспорта. Меры поддержки, расширение числа их получателей, в том числе в среде МСП, вывели регион только за последний год на увеличение объемов экспорта в 2,5 раза.

Любимов подчеркнул, что более 70% предприятий-участников шоу-румов с продукцией рязанского производства – это малые и средние компании. Такие новые форматы продвижения экспорта уже успешно были внедрены в в Алмате и Ташкенте. В феврале этого года планируется открыть очередной рязанский шоу-рум в Ереване.

«Сейчас у нас уже 8 разноотраслевых кластерных объединений, в них входит около 130 предприятий, более две трети из которых – это МСП. Кластерные связи реально позволяют не только выживать, но и развиваться малому бизнесу».

В качестве примера Николай Любимов привел кластер детских и потребительских товаров с проектом по выпуску детских автокресел, который вошел в топ-5 по России в части производства детских товаров: «Каждое четвёртое детское автокресло выпускается в Рязани. И это тоже проект МСП»

Губернатор сказал также, что ставка в развитии МСП сделана на создание инфраструктуры технопарков и предоставление бизнесу помещений на льготных условиях. Запрос со стороны бизнеса на такую форму поддержки большой. В конце прошлого года в регионе запущены сразу 3 проекта по созданию технопарков. Для перспективных стартап-проектов инновационной направленности помещения будут предоставляться полностью бесплатно.

«Для этой категории МСП региональное министерство промышленности и экономического развития разрабатывает дополнительный пакет мер поддержки. Буквально через неделю он будет представлен», – сообщил Николай Любимов.

Губернатор посетил выставку форума «Ярмарка семейного бизнеса», где представлены успешные практики. Он осмотрел экспозицию вместе с министром промышленности и экономического развития Рязанской области Андреем Ворфоломеевым и президентом Рязанской ТПП Татьяной Гусевой.