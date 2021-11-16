Губернатор Любимов подвёл итоги заседания правительства Рязанской области

Губернатор Николай Любимов подвёл итоги заседания правительства Рязанской области, состоявшегося 16 ноября. Пост он разместил на странице ВКонтакте.

Наш регион получил 764,3 млн рублей федерального центра, средства пойдут на выплаты семьям с детьми, медпомощь, поддержку АПК и сферы культуры, социально значимые госпрограммы региона, получат дотации наши муниципалитеты.

Дал несколько поручений по поддержке предпринимателей в этот непростой период. Мы продлеваем предоставление льготных займов, для некоторых категорий — налоговые меры поддержки. Центр «Мой бизнес» продолжит активно работать с наиболее пострадавшими отраслями. Экономическому блоку правительства поручил оперативно представить также дополнительные предложения.

Обсудили изменения в региональный закон, которые дают облправительству полномочия утверждать детализированный перечень мероприятий по инфраструктурному проекту. Напомню, что нашему региону одобрена заявка на получение бюджетных кредитов в сумме 2,9 млрд рублей. За счет этих средств планируется построить 4 детских сада на 780 мест, школу на 1100 мест и западный коллектор в Рязани.

Увеличены на треть нормы расходов при проведении тренировок, спортсменам это поможет повысить качество подготовки.

На более чем 9 млн рублей увеличен объем областных субсидий муниципалитетам для поддержания уровня заработной платы работников учреждений допобразования детей в сфере культуры.

Рассмотрели проект постановления о госконтроле в области регулирования тарифов, его нужно принять в новой редакции. Работа ответственная, ведь региональная энергетическая комиссия принимает решения по всем социально важным тарифам.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram.

Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]