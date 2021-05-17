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Губернатор Клычков просит силовиков помочь убрать мусор в Орле

Никита Брыкин
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В прямом эфире в соцсети губернатор Орловской области Андрей Клычков ответил жителям Орла, которые жалуются на мусорный «катаклизм», пишет портал «Орелтаймс».

По его словам, бытовые отходы некуда везти, поскольку завод не принимает их.

«Причинам давать оценку не буду. Но у меня есть свое мнение на этот счет. Поручения даны, все документы в Росприроднадзор, в прокуратуру отправлены», – пояснил Клычков.

Глава региона заявил о необходимости создать пункт временного размещения мусора, после чего начнется поиск виновных в случившемся.

«Потому что для меня важно, чтобы не было мусора», — высказался чиновник.

Клычков призвал правоохранительные органы дать оценку данной проблеме.

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