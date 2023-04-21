Губернатор Гладков рассказал о последствиях взрыва в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил новые подробности взрыва в Белгороде.

Напомним, вечером 20 апреля произошёл нештатный сход боеприпаса с самолёта ВКС, пролетавшего над городом. Взрыв случился на перекрёстке в центре города, после него образовалась воронка в 20 метров.

По словам Гладкова, пострадали три человека. Одна из женщин с незначительными травмами от госпитализации отказалась, одна попала в больницу с сотрясением мозга, жизнь пациентки вне опасности. Одной пожилой женщине стало плохо, поднялось давление. Она была госпитализирована, сейчас находится под наблюдением врачей.

Трёхподъездный девятиэтажный дом, рядом с которым случился взрыв, расселён. Кто-то уехал к родственникам, кого-то поселили в гостинице «Амакс». В ближайшее время строительные эксперты оценят состояние дома.

Повреждённое полотно на перекрёстке улиц Губкина — Ватутина поменяют. Основные работы запланированы на выходные.

— До понедельника полностью восстановительные работы должны быть завершены, — сообщи Гладков.