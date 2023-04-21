spot_img
Пятница, 21 апреля, 2023
7info

Губернатор Гладков рассказал о последствиях взрыва в Белгороде

Последствия взрыва в Белгороде, фото: t.me/vvgladkov
На главнуюНовости мира
Последствия взрыва в Белгороде, фото: t.me/vvgladkov

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил новые подробности взрыва в Белгороде.

Напомним, вечером 20 апреля произошёл нештатный сход боеприпаса с самолёта ВКС, пролетавшего над городом. Взрыв случился на перекрёстке в центре города, после него образовалась воронка в 20 метров.

По словам Гладкова, пострадали три человека. Одна из женщин с незначительными травмами от госпитализации отказалась, одна попала в больницу с сотрясением мозга, жизнь пациентки вне опасности. Одной пожилой женщине стало плохо, поднялось давление. Она была госпитализирована, сейчас находится под наблюдением врачей.

Трёхподъездный девятиэтажный дом, рядом с которым случился взрыв, расселён. Кто-то уехал к родственникам, кого-то поселили в гостинице «Амакс». В ближайшее время строительные эксперты оценят состояние дома.

Повреждённое полотно на перекрёстке улиц Губкина — Ватутина поменяют. Основные работы запланированы на выходные.

— До понедельника полностью восстановительные работы должны быть завершены, — сообщи Гладков.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации