Губернатор Гладков прокомментировал жалобы рабочих на безденежье в окопах

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг информацию об отсутствии выплат строителям военных сооружений, написал «Бел.Ру».

Один из белгородцев заявил, что рабочих «кормят завтраками» по оплате, хотя обещали выплаты каждый день.

«Никаких проблем с деньгами по оплате нет — есть контракты. В соответствии с этими контрактами деньги перечисляются, в том числе и сегодня», — пояснил Гладков.

Губернатор отметил, что проблемы могут возникнуть у тех рабочих, которые не оформили взаимоотношения при помощи договора.

Гладков посоветовал решать проблемы с компаниями, которые не сдерживают обещаний по оплате труда, в частном порядке и отправлять ему данные о них в приемную.