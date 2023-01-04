Губернатор Гладков назвал катастрофой ситуацию с водой в Старом Осколе

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков ответил на жалобу жительницы Старого Оскола по поводу постоянных порывов труб водоснабжения, написал портал «Бел.Ру».

Женщина отметила, что 2 января вся улица Ватутина сидела без воды. По ее словам, подобные аварии в Ямской слободе происходили все лето.

«У меня ощущение, что несколько десятилетий никто ничем не занимался», – подчеркнул Гладков.

Губернатор назвал сложившуюся ситуацию катастрофой и заявил, что муниципальное имущество перейдет в собственность области. Это позволит начать решать проблему.