Среда, 28 сентября, 2022
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Губернатор Гладков: Минобороны сократило число призываемых в Белгородской области

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Фото: t.me/vvgladkov

Министерство обороны РФ сократило число людей, которых призовут в Белгородской области на этом этапе частичной мобилизации. Об этом 28 сентября сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам политика, региону осталось набрать порядка 120 человек для отправки в учебные центры.

— Всех остальных, кто получил повестки, военкоматы известят, и они будут аннулированы, — написал Гладков.

Губернатор отметил, что военкоматы области готовы выполнить новые задачи, если они поступят от Минобороны. Он призвал сотрудников военных комиссариатов не допускать «больше ошибок и недочётов, которые мы с вами видели последние несколько дней».

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