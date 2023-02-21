Вторник, 21 февраля, 2023
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Губернатор Евраев рассказал о состоянии ярославских мобилизованных

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Глава Ярославской области Михаил Евраев съездил в зону проведения спецоперации и рассказал в своем телеграм-канале о состоянии мобилизованных.

Губернатор уточнил, что посетил добровольцев в Запорожской области.

«И проблемы обсудили, и личные вопросы зафиксировал, и чай попили, и очень тепло пообщались. Настроение у парней нормальное, боевое», – обратил внимание Евраев.

По его словам, ярославские бойцы чувствуют поддержку жителей родного региона. Сбор необходимого мобилизованным продолжится.

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