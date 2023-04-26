Грузовики снесли бетонные блоки перед мостом в Рязанской области

В Пронске в ночь на 25 апреля большегрузы снесли 14 бетонных блоков, ограничивавших движение крупногабаритной техники через ремонтируемый мост.

Гружёные фуры каждый день пытаются проехать по единственной полосе для легкового транспорта по мосту через Проню. Об этом рассказал издательству «Пресса» начальник участка подрядной организации «КМК» Владимир Дунаев.

Владимир Дунаев: «24 апреля я развернул две фуры с битумом, они застряли в дорожных змейках. Не допустил их захода на мост. Бетонных блоки от фур в виде змейки установлены на дороге с обеих сторон моста. Буквально каждую ночь их сбивают и сдвигают. Утром мы по два-три часа тратим на их восстановление»

Владимир Дунаев отметил, что мост может просто не выдержать тяжёлой техники.

На время ремонта мост при необходимости полностью закрывают ночью на несколько часов. Навигационные системы показывают пути объезда, на дороге размещены запрещающие знаки для машин весом более 10 тонн. Часто на месте работ дежурят патрульные экипажи ППС. Однако водителей это не останавливает.