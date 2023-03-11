Грузовик сбил пешехода и скрылся с места ДТП в Касимовском районе

Госавтоинспекция разыскивает очевидец ДТП в Касимовском районе, в результате которого погиб пешеход.

10 марта в 20.40 на автодороге Шацк — Сасово — Касимов в деревне Ашуково около дома №13 автомобиль совершил наезд на шедшего по обочине дороги 71-летнего жителя района. После этого водитель грузовика скрылся с места ДТП.

Пострадавший пешеход скончался в больнице в течение суток после наезда.

Водителя сейчас ищут. Правоохранители просят очевидцев сообщить подробности в Госавтоинспекцию по телефону 2-44-26 или по адресу: г. Касимов, ул. Рязанский спуск, д.4 или в Дежурную часть полиции по телефону +7 (49131) 2-24-18.