На главнуюНовости Рязани и области Группа «Комната культуры» дала концерт в Рязани Дата публикации 14.11.2024 10:56 Алексей Самохин Поделиться VKTelegramWhatsAppViberРаспечататьTwitterEmail В среду, 13 ноября, в Рязани выступила группа «Комната культуры». Видео с концерта в клубе Deep 7info прислали читатели. По словам рязанцев, музыканты из Барнаула собрали полный зал. Концерт прошёл с аншлагом. ТЭГИАфиша Рязани топ Новости рубрики Батюшка подскажет Игумен Лука объяснил отсутствие чувства благодати после причастия Почему не всегда после причастия появляется чувство спокойствия на душе? Новости Рязани и области Жители Рязанского района могут столкнуться с отключениями электричества до конца ноября Это связано с реконструкция объектов электроснабжения на деулинском направлении. Новости Рязани и области Появились фото с места дебоша и гибели человека в Олимпийском городке Сначала во дворе случился погром и драка, затем там обнаружили труп.