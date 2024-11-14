Четверг, 14 ноября, 2024
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Группа «Комната культуры» дала концерт в Рязани

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Алексей Самохин

В среду, 13 ноября, в Рязани выступила группа «Комната культуры». Видео с концерта в клубе Deep 7info прислали читатели.

По словам рязанцев, музыканты из Барнаула собрали полный зал. Концерт прошёл с аншлагом.

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