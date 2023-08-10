Группа «Ария» выступит в Рязани на День города

На День города в Рязани выступит группа «Ария», сообщает управление культуры городской администрации.

Компания «РИЗУР» совместно с администрацией города Рязани приготовила подарок для всех жителей и гостей города — выступление легендарной хеви-метал-группы «Ария». В перерыве между концертами аншлагового тура «Гость из Царства Теней» музыканты возвращаются на летнюю фестивальную сцену. В этом году в Рязани выступление легендарного российского музыкального коллектива пройдёт в рамках фестиваля «Движение». Вечер откроет группа VAVI.

26 августа, Зелёный театр ЦПКиО города Рязани. Начало в 20:00. Вход свободный.

Мероприятие пройдёт с соблюдением всех мер безопасности. Концерт состоится в любую погоду. Возрастное ограничение: 12+.