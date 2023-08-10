Четверг, 10 августа, 2023
На главнуюНовости Рязани

Группа «Ария» выступит в Рязани на День города

7info

На День города в Рязани выступит группа «Ария», сообщает управление культуры городской администрации.

Компания «РИЗУР» совместно с администрацией города Рязани приготовила подарок для всех жителей и гостей города — выступление легендарной хеви-метал-группы «Ария». В перерыве между концертами аншлагового тура «Гость из Царства Теней» музыканты возвращаются на летнюю фестивальную сцену. В этом году в Рязани выступление легендарного российского музыкального коллектива пройдёт в рамках фестиваля «Движение». Вечер откроет группа VAVI.

26 августа, Зелёный театр ЦПКиО города Рязани. Начало в 20:00. Вход свободный.

Мероприятие пройдёт с соблюдением всех мер безопасности. Концерт состоится в любую погоду. Возрастное ограничение: 12+.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Опубликована программа Форума древних городов в Рязани

Темой Форума 2023 года станет «Юность древних городов». Стоит отметить, что форум сохранит международный формат.

Названы самые популярные направления обучения в вузах Рязани

В Рязани 6 государственных вузов обучают студентов по 280 программам. На 1 курс будет зачислено около 7,4 тыс человек

«Ростелеком» увеличил инвестиции в отечественное ПО до 90%

В рамках стратегии технологической независимости и импортозамещения ПО «Ростелеком» последовательно переходит на решения отечественных вендоров.

Бойцов ЦВО наградили за мужество и героизм

Военнослужащих Центрального военного округа наградили медалями «За отвагу», «За храбрость», «За спасение погибавших»

Многодетным семьям предложили установить четырехдневную рабочую неделю

Инициатива позволит создать баланс между карьерой и семейной жизнью, пояснил «Известиям» Леонид Слуцкий.

На Автовокзале в Рязани снимали фильм о воинах СВО

Рабочее название картины о бойцах специальной военной операции — «Сынки».

В Рязанской области продолжают заготовку кормов для животноводства

В Рязанской области продолжается кормозаготовительная кампания, сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия региона.

ВТБ первым из российских банков запускает операции в цифровых рублях

На первом этапе пилота физические лица — участники фокус-группы ВТБ — получат возможность оплачивать цифровыми рублями услуги партнеров проекта.

С 10 августа начнёт работу фестивальная площадка «Неба России»

Вас ждут мастер-классы, зона фудкортов, выступления музыкальных коллективов, атмосфера добра, вдохновения и красоты!

В Рязани идею увеличить акцизы на сигареты поддерживает каждый второй некурящий и каждый шестой курильщик

Идею увеличения налога поддерживают 47% рязанцев, против высказался каждый третий (31%).

Военный эксперт рассказал о переходе стран Запада к новой стратегии на Украине

Он должен повторить исход Первой мировой войны, когда Россия была истощена и в стране наступил политический кризис

Эксперты спрогнозировали двухзначную ключевую ставку в этом году

Большинство экспертов считают, что и в сентябре регулятор пойдет на повышение на 1 п.п. до 9,5% годовых.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации