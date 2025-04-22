Грозовой фронт пройдёт через Рязанскую область

Во вторник, 22 апреля, через Рязанскую область пройдёт грозовой фронт. Об этом в телеграм-канале сообщил синоптик Евгений Тишковец.

Сегодня утром в Москве пошёл дождь, местами переходящий в ливень. По данным Тишковца, на востоке и западе столицы образовывались грозовые облака с верхней границей 8 километров.

— Грозовой фронт будет медленно смещаться в южном направлении и днем пройдет через юг Подмосковья, Рязанскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Республику Марий Эл и Чувашию, — пишет синоптик.

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Ранее Тишковец сообщил о том, что через Рязанскую область 28 апреля пройдёт линия нулевой температуры.