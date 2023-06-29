Григорий Парсентьев призывает рязанцев сообщать о нарушениях природоохранного законодательства

Депутат Рязанской областной думы Григорий Парсентьев призвал жителей региона помочь минприроды сведениями о нарушениях природоохранного законодательства. Об этом он написал на своей странице ВКонтакте.

Григорий Парсентьев: «Прошу вас участвовать в наведении порядка у нас дома. Министерству природопользования региона нужна помощь. Если у вас есть такая информация, просьба предоставлять эти факты мне и в министерство»

Депутат призывает граждан сообщать о нарушениях в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах водоёмов (отвод канализационных стоков).

Григорий Парсентьев отметил, что совместными усилиями будет усилен контроль за предприятиями, сбрасывающими стоки в водные объекты Рязанской области.

Накануне сообщалось, что в реке Лыбедь в Рязани погибли все лягушки и мелкая рыба.