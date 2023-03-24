Григорий Лепс даст концерт в Рязани 16 мая

16 мая во Дворце спорта «Олимпийский» в Рязани ожидается грандиозное событие — концерт Григория Лепса (12+). 7info выступает информационным партнёром концерта.

Его голос поражает, доводит до мурашек, а концерты дарят потрясающие эмоции, ведь каждый раз он поет, как в последний — на нерве, всегда с душой и сердцем! Григорий Лепс — это брутальность и мужественность, кумир женщин и сильных духом мужчин!

Грандиозным концертом во Дворце спорта «Олимпийский» Григорий Лепс отметит свой юбилей — 60 лет! Это будет шоу, к которому артист готовится уже не первый год!

Билеты на портале кассы.ру.