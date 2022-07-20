Граждан приглашают к участию в «Арктическом вызове».
Кадры в инновационные проекты Арктической зоны привлекают по федеральной программе. Заявки на участие в «Арктическом вызове» уже принимают. Об этом сообщает ГУ архитектуры и градостроительства Рязанской области.
До конца текущего года в проекте ждут состоявшихся и молодых специалистов с опытом и навыками организации условий труда по нескольким направлениям:
СМИ и информационные технологии;
Образование и культура;
Туризм и спорт;
Социальная сфера;
Градостроительство и ЖКХ;
Медицина и здравоохранение;
Экономика и управление;
Энергетика и промышленность;
Природопользование и экология.
«Арктический вызов» подойдёт любителям сложных задач и тем, кто открыт новому.
Отбор кандидатов проходит в три этапа, где проверяют навыки и характер будущих героев Арктики.
Оставить заявку и узнать подробности проекта можно на сайте.