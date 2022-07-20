Граждан приглашают к участию в «Арктическом вызове».

Кадры в инновационные проекты Арктической зоны привлекают по федеральной программе. Заявки на участие в «Арктическом вызове» уже принимают. Об этом сообщает ГУ архитектуры и градостроительства Рязанской области.

До конца текущего года в проекте ждут состоявшихся и молодых специалистов с опытом и навыками организации условий труда по нескольким направлениям:

СМИ и информационные технологии;

Образование и культура;

Туризм и спорт;

Социальная сфера;

Градостроительство и ЖКХ;

Медицина и здравоохранение;

Экономика и управление;

Энергетика и промышленность;

Природопользование и экология.

«Арктический вызов» подойдёт любителям сложных задач и тем, кто открыт новому.

Отбор кандидатов проходит в три этапа, где проверяют навыки и характер будущих героев Арктики.

Оставить заявку и узнать подробности проекта можно на сайте.