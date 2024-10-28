Грандиозный финал восьмого сезона «Ты супер!»: незабываемые голоса, красочные номера и сбывшиеся мечты

Вчера, 27 октября, в эфире телеканала НТВ состоялся грандиозный финал восьмого сезона международного вокального конкурса «Ты супер!» для детей, оставшихся без попечения родителей. В этом сезоне в проекте приняли участие 48 конкурсантов из России, Беларуси, Казахстана и Узбекистана.

Финалистами восьмого сезона стали: Юлия Сергеева из Ярославской области, Карина Будаева из Челябинска, Тихон Гунько из Хабаровского края, Диана Акилова из Тульской области, Матвей Друшляков из Свердловской области, Ренат Тулеуов из Новосибирской области, Валерия Юмжапова из Владивостока, Юлия Сысолятина из Тюменской области, Адам Тутаев из Республики Ингушетия, Ульяна Гагиева из Тамбовской области, София Докукина из Нижнего Новгорода, Полина Ласточкина из Новороссийска и Ариадна Плотникова из Республики Хакасия.

В этом сезоне в команду звёздных судей вошли: народный артист России, композитор Игорь Крутой, актёр, музыкант и режиссёр Алексей Воробьёв и популярные певицы Ани Лорак и Люся Чеботина. Также на сцене и за кулисами ребят поддерживали бессменные ведущие проекта Вадим Такменёв и Анастасия Пак.

Игорь Крутой: «Шоу «Ты супер!» из года в год не перестаёт удивлять нас абсолютно уникальными и талантливыми участниками. Я всегда стараюсь давать только конструктивную критику, чтобы помочь ребятам вырасти и достичь ещё больших результатов. Надеюсь, что участники, которые, к сожалению, не сумели победить в этом году, придут в следующем и удивят нас ещё больше, проведя работу над ошибками. Каждый ребёнок в этом сезоне покорил меня по-своему: кто-то – невероятным голосом и абсолютным чувством сцены, кто-то – своим уникальным тембром, а кто-то – просто всеобъемлющей харизмой. Уверен, что всех наших участников ждёт большое будущее, нужно только проявить силу воли и не сдаваться даже в переломные моменты. Именно тогда все мечты сбудутся».

Алексей Воробьёв: «Этот сезон был совершенно невероятным! Я уже много сезонов нахожусь в этом проекте, но каждый раз заново удивляюсь, потому что юные артисты, выходящие на сцену, действительно умеют впечатлять! Конечно, я доволен, но хотелось бы, чтобы в финал попало, как минимум, в два раза больше ребят. Мы видели на сцене множество юных гениев, которые по-настоящему западают глубоко в сердце. Но, к сожалению, – это конкурс, поэтому, как я ни пытался, у меня не получилось саботировать это голосование и сказать: «Берите, пожалуйста, всех!». Не вышло. Хоть я и бился до конца».

По решению жюри третье место занял Тихон Гунько, второе место досталось Софии Докукиной, а победителем шоу стала Полина Ласточкина. В финале восьмого сезона Полина исполнила песню Sia — California Dreamin’, чем привела в полный восторг жюри и зрителей.

«Мне кажется, что победить мне помогли упорство и вера в свои силы. При этом я уверена, что на этом проекте абсолютно все равны. Главное – это старание и демонстрация всех своих возможностей по полной. В «Ты супер!» даётся достаточно много времени на подготовку, поэтому я успевала подучить все песни и была готова на все сто процентов, что и помогало мне проходить в следующие этапы. Ребятам, которым не удалось попасть в финал, я хочу пожелать удачи. Обязательно участвуйте в этом конкурсе в следующих сезонах и, если вы будете очень упорно трудиться, у вас всё однозначно получится!» – поделилась победительница Полина Ласточкина.

Люся Чеботина: «Каждый новый сезон «Ты супер!» действительно отличается от предыдущих, потому что раз за разом к нам приходят всё больше талантливых ребят. Даже когда к нам возвращаются конкурсанты из прошлых сезонов, они выходят на сцену совершенно новыми людьми, становятся гораздо профессиональнее и вновь удивляют зрителей и жюри. Видно, что ребята действительно самосовершенствуются и упорно идут к своей цели. Здесь они набираются опыта, работают с профессионалами, у них потрясающие педагоги, которые помогают им раскрепоститься и раскрыть свой потенциал, в том числе и члены жюри, которые действительно передают свои знания, делятся опытом и направляют. «Ты супер!» – это то место, где рождаются маленькие звёзды, и я уверена, что они, как выпускники этого проекта, будут возвращаться к нам и мы будем ими безумно гордиться».

Ани Лорак: «Финал восьмого сезона «Ты супер!» просто потрясающий, каждый номер заслуживает отдельных аплодисментов! Все ребята здорово поработали: кто-то подтянул свои нотки, кто-то – другие слабые места. Каждый из участников показывает очень хороший результат. Хочется отметить то, насколько талантливые дети в этом году. Очень порадовали совсем юные исполнители, которым по семь, девять, тринадцать лет. А маленьких конкурсантов у нас в финале достаточно много, это говорит о том, что таланты нужно замечать сразу и уже в таком юном возрасте поддерживать их, что, собственно, мы и стараемся делать. Всем ребятам я хочу пожелать никогда не сдаваться, быть сильными и свободными внутри. Именно тогда вы сможете покорить любые вершины и преодолеть все невзгоды, встающие у вас на пути».

Анастасия Пак: «Шоу «Ты супер!» идеально в том виде, в котором оно существует, и это, конечно, большая заслуга продюсеров и всех, кто работает над созданием проекта. Стоит отметить, что в «Ты супер!» нет победителей и нет проигравших. Здесь есть только ребята, которые нашли в себе силы приехать сюда и заявить о себе на всю страну, а это уже невероятно круто! За время шоу дети проходят большой как профессиональный, так и эмоциональный путь. Этот сезон во многом помог конкурсантам справиться с той болью, которая сопровождала их на протяжении долгого времени».

По традиции все финалисты восьмого сезона «Ты супер!» получили приглашение принять участие в шестом музыкальном образовательном форуме Леонида Агутина. Также Игорь Крутой пригласил Карину Будаеву на полуфинал взрослого конкурса «Новая волна», Рената Тулеуова – в финал детской «Новой волны», а Матвею Друшлякову маэстро предложил поучаствовать в конкурсе в качестве ведущего. На этом сюрпризы не закончились: Люся Чеботина решила порадовать всех финалистов этого сезона и подарила каждому из ребят синтезатор, чтобы они продолжали совершенствоваться в музыке.