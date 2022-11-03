Гран-при премии «Маршрут года» достался проекту из Рязанской области

Проект из Рязанской области завоевал гран-при IX Всероссийской туристской премии «Маршрут года» в номинации «Лучшая идея маршрута».

Участниками этой номинации стали свыше 20 представителей туристической индустрии. Гран-при взял совместный проект Касимовского центра туризма и Управления культуры и туризма администрации Касимовского района «Нескучные истории от Касимовского ханства до уездной Елатьмы», – сообщили в министерстве по делам территорий и информационной политике региона.

В туристическом продукте из Рязанского региона соединились традиции и современность. Гостям предлагается посетить крупнейшие населённые пункты Касимовского района и взглянуть на них по-новому.

Глава администрации Касимовского района Иван Бахилов отметил важность проекта для муниципального образования.

Иван Бахилов: «При подготовке проекта провели большую комплексную работу. Задача – привлечь интерес людей из других регионов к истории и традициям уникальной Касимовской земли, где в дружбе и взаимопонимании проживают люди разных культур и вероисповеданий»

В работе форума участвовали председатель правления ФРОС Region PR, основатель всероссийской туристской премии «Маршрут года» Геннадий Шаталов, вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева, глава Башкортостана Радий Хабиров и другие. Также прошло пленарное заседание «Этнотуризм – важная составляющая международного бизнеса».

Участниками финала в Уфе стали 343 проекта, а всего в премии участвовал 571 проект из 67 российских регионов.

Премия, учреждённая в 2014 году — это отраслевая награда, которая присуждается за достижения в области создания и развития туристских маршрутов. Инициатива реализуется при информационной поддержке Ростуризма.

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