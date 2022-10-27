Грабитель изрезал ножом 81-летнюю женщину в подъезде

В Омске грабитель с ножом напал в подъезде на 81-летнюю женщину, сообщает РЕН ТВ.

Преступление, попавшее на видео, совершено днём 26 октября в доме на улице Челюскинцев. Неизвестный зашёл с улицы вместе с пострадавшей, когда пенсионерка открыла дверь, несколько раз ударил старушку ножом, обыскал карманы.

Раненая доставлена в реанимацию, состояние женщины тяжёлое.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сопряженном с разбоем. По данным Следственного комитета, преступник забрал сумку женщины, кошелёк.

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