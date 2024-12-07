Готовы к экспериментам и ролевым играм: на что способны эти знаки Зодиака

Представители разных знаков Зодиака по разному ведут себя не только в жизни, но и в постели. Портал Theday.ru рассказал, чего ждать от каждого и какие у них есть предпочтения в сексе.

Овен

Овны — это настоящие адреналиновые наркоманы в мире страсти. Медленные и нежные сценарии? Нет, спасибо! Им подавай нечто более драйвовое, чтобы пульс зашкаливал. С ними вы окажетесь в эпицентре страстей, как на диком родео. Главное — держитесь крепче!

Телец

Телец — это эстет и гурман от природы. Натуральные феромоны? О да, только так! Они любят эксперименты, но на первом свидании свои тайные желания не раскроют. Вам придётся сначала завоевать их доверие, чтобы они показали, на что способны. Ну а когда раскроются, вы забудете о скуке.

Близнецы

Двойственность Близнецов распространяется даже на спальню. Они могут быть и активными участниками, и зрителями, причём в один вечер. Игрушки? Конечно, и ещё немного фантазии сверху! Близнецы — это про творчество и многозадачность, так что скучать точно не придётся.

Рак

Раки — мастера ролевых игр. Перевоплощения? Без проблем! Они с вниманием запоминают каждую вашу эрогенную точку и подходят к делу почти профессионально. Но если хотите, чтобы они вложили в процесс душу, придётся их вдохновить. Тогда уж они покажут высший класс!

Лев

Львы — короли драмы и звёзды экрана. Скажите, что снимаете «фильм для взрослых», и они будут не просто участвовать, а блистать. Снимут несколько дублей, выберут лучший ракурс и не упустят возможности ещё раз полюбоваться собой. Помните: здесь главное — не забыть, кто главный герой.

Дева

Девы могут показаться сдержанными и холодными, но это только видимость. В спальне они превращаются в настоящих перфекционистов. Они знают, как доставить удовольствие, и не забывают о вашем комфорте. А разнообразие? Почему бы и нет! Для Дев — это способ сделать вечер идеальным.

Весы

Весы — мастера гармонии. Они обожают длительные прелюдии и с удовольствием воплотят любую изысканную фантазию. Им важно, чтобы вы чувствовали себя как в сказке, но будьте готовы отвечать тем же. И да, больше поцелуев — они этого заслуживают!

Скорпион

Скорпионы — это страсть, умноженная на тысячу. Они знают, чего хотят, и умеют доставить максимум удовольствия. Их интуиция в спальне просто феноменальна, так что готовьтесь к сюрпризам. Они покажут вам всё, о чём вы даже не мечтали.

Стрелец

Стрельцы — прирождённые охотники. Они любят сам процесс завоевания, но после достижения цели могут немного остыть. Зато на этапе флирта и соблазнения они просто короли! Конфетно-букетный период — их настоящая стихия.

Козерог

Козероги — выносливость и контроль. Им не нужны долгие раскачки: они знают, чего хотят, и могут поддерживать темп так долго, как это потребуется. Если вам нравится страсть с элементами силы — Козероги точно порадуют.

Водолей

Водолеи — экспериментаторы и изобретатели. Их интересуют текстуры, температуры и даже гастрономические эксперименты. Если вы мечтаете о креативных экспериментах, то с Водолеем вы точно не ошибётесь.

Рыбы

Рыбы — мягкие и готовые на всё ради своего партнёра. У них почти нет ограничений: они с радостью поддержат любую вашу фантазию и помогут воплотить её в жизнь. Если мечтаете о надёжном соратнике в реализации идей, зовите Рыб — они не разочаруют.