В Новосибирске нашли мертвым школьника, который готовился к сдаче ЕГЭ, написал НГС со ссылкой на источник правоохранительных органах.

По предварительной версии, инцидент произошел в 11 марта дома у юноши. Предположительно, 18-летний парень покончил с собой.

«Учителя неоднократно говорили детям, что от ЕГЭ зависит вся их судьба и вся дальнейшая жизнь», – пояснил собеседник издания.

В лицее № 136 подтвердили информацию о гибели молодого человека. Проводится проверка.