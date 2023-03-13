Понедельник, 13 марта, 2023
powder

Готовившегося к ЕГЭ нашли мертвым школьника в квартире в Новосибирске

На главнуюНовости мира

В Новосибирске нашли мертвым школьника, который готовился к сдаче ЕГЭ, написал НГС со ссылкой на источник правоохранительных органах.

По предварительной версии, инцидент произошел в 11 марта дома у юноши. Предположительно, 18-летний парень покончил с собой.

«Учителя неоднократно говорили детям, что от ЕГЭ зависит вся их судьба и вся дальнейшая жизнь», – пояснил собеседник издания.

В лицее № 136 подтвердили информацию о гибели молодого человека. Проводится проверка.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации