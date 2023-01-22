Государственный исторический музей опубликовал фотоальбом «Забвению не подлежит»

Государственный исторический музей издал фотоальбом «Забвению не подлежит», посвящённый сохранению культурного наследия в регионах России. В альбоме представлены работы фотографа-документалиста Анны Короб, запечатлевшей исчезающую историю. Об этом сообщает сайт Бренды России.

Автор фотографий путешествовала по стране несколько лет, снимая разрушающиеся усадьбы и церкви и изучая их историю. Снимки увидели сотрудники исторического музея, и на свет появился фотоальбом «Забвению не подлежит».

В альбоме собраны фото заброшенных храмов Рязанской, Тульской, Тверской, Липецкой, Пензенской, Вологодской областей и Татарстана. Каждый храм снят с нескольких точек, в том числе и с помощью квадрокоптера.