Государственное юридическое бюро заработает для жителей Рязанской области в феврале

На базе многофункционального семейного центра в Рязани в феврале начнёт работу государственное юридическое бюро. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.

Для многодетных, малообеспеченных граждан, инвалидов, а также семей участников СВО помощь будет бесплатной. Граждан будут принимать не только в областном центре — уже со следующей недели стартуют выездные приёмы в районах. Уже составляется график и подбираются необходимые помещения.

Павел Малков: «Многие жители в сложной ситуации не имеют возможности обратиться за юридической помощью. Не знают о положенных им выплатах, пособиях или соцуслугах. Разобраться с этими проблемами поможет государственное юридическое бюро, решение о котором приняли в прошлом году»

Выездные приёмы планируют сделать комплексными — к примеру, добавить медицинские бригады, чтобы у жителей отдалённых районов была возможность пройти медобследование. Павел Малков уже поручил минздраву включаться в эту работу. В планах — проработка и других полезных услуг, которые станут доступнее благодаря выездной практике.

Многофункциональный семейный центр работает по адресу: Рязань, ул. Электрозаводская, 52.