«Господи, спасите!» В Ачинске муж убил неверную жену и ее любовника

В красноярском городе Ачинск супруг убил жену, с которой разводился, и ее нового сожителя, пишет РЕН ТВ .

По версии следствия, 31-летняя женщина сожительствовала с другим мужчиной. Утром в воскресенье ее муж пришел в подъезд дома, где проживала пара, и подкараулил парочку возле двери.

«Дождавшись, когда они выйдут из квартиры, он зарезал 45-летнего мужчину, после чего догнал и убил супругу, несколько раз ударив ее ножом в шею», — говорится в публикации.

Девушка убегала от него по двору и кричала: «Господи, спасите, помогите!» на весь район, но никто ей не помог.

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После этого предполагаемый убийца попытался свести счеты с жизнью, его удалось спасти. Возбуждено уголовное дело.