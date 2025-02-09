«Господи, спасите!» В Ачинске муж убил неверную жену и ее любовника

В красноярском городе Ачинск супруг убил жену, с которой разводился, и ее нового сожителя, пишет РЕН ТВ.
По версии следствия, 31-летняя женщина сожительствовала с другим мужчиной. Утром в воскресенье ее муж пришел в подъезд дома, где проживала пара, и подкараулил парочку возле двери.
Девушка убегала от него по двору и кричала: «Господи, спасите, помогите!» на весь район, но никто ей не помог.
После этого предполагаемый убийца попытался свести счеты с жизнью, его удалось спасти. Возбуждено уголовное дело.