Госэкспертиза одобрила проект нового моста-дублёра через Оку под Рязанью

Госэкспертиза одобрила проект строительства нового моста через Оку под Рязанью. Соответствующее решение опубликовано на сайте «Институт Гипростроймост».

В заключении сказано, что новый проект позволит обеспечить развития транспортно-дорожной сети Рязани. Строительство моста должно начаться в 2025 году. Стоимость составит около 18 миллиардов рублей.

Мост будет начинаться в районе улицы Центральной в селе Дядьково, с другой стороны выходить к селу Дубровичи.

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Проектируемый мостовой переход предназначен для осуществления перевозок в межрегиональном и межобластном сообщении продукции промышленности, сельского хозяйства, грузов для строительства и жилищно-коммунального хозяйства, торгово-снабженческих грузов, продукции общепита, пассажирских перевозок.

Ранее появился эскиз нового моста-дублёра через Оку под Рязанью.