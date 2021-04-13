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Вторник, 13 апреля, 2021
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Госдума приняла закон о запрете изымать домашних животных за долги

Елена Лобанова
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Во вторник, 13 апреля, в Госдуме приняли закон о запрете изымать домашних животных за долги. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующие изменения вносятся в гражданский процессуальный кодекс. Так, домашние животные включаются в перечень имущества, которые запрещается изымать за долги. Это определено федеральным законом «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Кроме того, закон об ответственном обращении с животными постановил, что питомцы также испытывают боль и страдания. А органы, которые изымают животных, зачастую не обладают нужным условиями для содержания. Из-за этого питомец может погибнуть, а сотрудник получить до пяти лет лишения свободы за жестокое обращение с животными.

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