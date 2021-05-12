Госдума объявит о новых нормах по ужесточению оборота оружия

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Госдума в ближайшее время объявит о новых нормах по ужесточению оборота оружия, рассказал 11 мая в интервью «Известиям» зампред комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Среди новых норм может быть усиление контроля за распространением в интернете сведений о «колумбайнах», повышение возраста владения оружием, появление ответственности врачей, выдающих справки его будущим владельцам.

Необходимо прежде всего пересмотреть возраст, с которого должно наступать право владения оружием. При этом, я подчеркну, это не должно касаться тех, кто служил в армии, — отметил парламентарий.

По его мнению, если россиянин уже получал оружие и право защищать Родину, то должен быть вне данной нормы.

По словам депутата, бесконечно усиливать ответственность невозможно. Надо ставить вопрос о проведении специальной экспертизы на предмет вменяемости и стрессоустойчивости во время выдачи медицинской справки.

Кроме того, обеспечивать охрану школ должны профессионалы, напомнил он. Так, еще в 2015 году Минтруд утвердил профессиональный стандарт — «Работник по обеспечению охраны образовательных организаций». И заказчик, и контрольные организации, и надзорные органы, знают, что спрашивать с охранника, резюмировал депутат.

Полную версию читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»: «Финансирование безопасности школ не должно быть декларативным»