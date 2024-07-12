Пятница, 12 июля, 2024

Госдума готовит новые льготы для военных

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: Минобороны РФ

Государственная Дума разрабатывает систему льгот для тех, кто с 2014 года воевал в Донбассе против Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом рассказала Светлана Бессараб, член комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов.

В беседе с «Лентой.ру» Бессараб поделилась подробностями подготовки новых льгот для военных. Она объяснила, что в настоящее время на постоянной основе расширяются социальные гарантии и льготы для военнослужащих, защищающих интересы России в рамках специальной военной операции, а также для членов их семей.

«Мы постоянно вводим новые меры поддержки», — подчеркнула депутат.

Светлана Бессараб отметила, что в настоящее время уже действуют различные социальные гарантии и льготы для участников специальной военной операции как на федеральном, так и на региональном уровне. Некоторые меры распространяются и на членов семей военных. Они касаются ежемесячных выплат, льгот при поступлении в учебные заведения, помощи в трудоустройстве и сохранении рабочего места на время участия в боевых действиях, а также многого другого.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

«Партия пенсионеров» выдвинула своего кандидата на довыборы в Рязанскую Облдуму

Отец троих детей отрезал себе половой член во время ссоры с женой

Наступает время любви! Астролог предрекла всем знакам романтическую вторую половину июля

В июне загрязнение воздуха в Рязани фиксировали 24 раза

Медики помогли мужчине из Химок справиться с болезненной эрекцией

Беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на детскую площадку в Щебекино

Рязанскую область посетило более 550 тысяч туристов

Медведь задрал хозяйку в Петербурге и сбежал

В Рязани ночью вор украл фары с автомобилей

Бастрыкин потребовал доклад о деле мигрантов, избивших жителей Рязани

Генерал Гурулёв назвал сроки, в которые НАТО готовится к большой войне с Россией

Эксперт объяснил, почему Стокгольм отказался отправлять истребители на Украину