Госдума готовит новые льготы для военных

Государственная Дума разрабатывает систему льгот для тех, кто с 2014 года воевал в Донбассе против Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом рассказала Светлана Бессараб, член комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов.

В беседе с «Лентой.ру» Бессараб поделилась подробностями подготовки новых льгот для военных. Она объяснила, что в настоящее время на постоянной основе расширяются социальные гарантии и льготы для военнослужащих, защищающих интересы России в рамках специальной военной операции, а также для членов их семей.

«Мы постоянно вводим новые меры поддержки», — подчеркнула депутат.

Светлана Бессараб отметила, что в настоящее время уже действуют различные социальные гарантии и льготы для участников специальной военной операции как на федеральном, так и на региональном уровне. Некоторые меры распространяются и на членов семей военных. Они касаются ежемесячных выплат, льгот при поступлении в учебные заведения, помощи в трудоустройстве и сохранении рабочего места на время участия в боевых действиях, а также многого другого.