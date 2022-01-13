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Четверг, 13 января, 2022
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Госавтоинспекция обратилась к рязанским водителям в связи с надвигающейся метелью

Александр Ильин

Госавтоинспекции Рязанской области обратилась к автомобилистам в связи с неблагоприятными погодными условиями. Сообщение опубликовано на официальных страницах ведомства в социальных сетях. 

Из-за метели, снежных заносов, ухудшении видимости, порывистого ветра водителей призывают быть аккуратными при управлении транспортом, избегать резких маневров, перестроений, не превышать скорость. 

Кроме того, нужно передвигаться с включенными внешними световыми приборами, в непогоду — использовать противотуманные фары, в условиях сильного снегопада — двигаться при включенных огнях аварийной сигнализации.

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Рязанцев также призывают внимательнее относиться к своему самочувствию. При недомогании следует остановиться и обратиться к врачу. 

Ранее ГУ МЧС России Рязанской области опубликовал экстренное метеопредупреждение.

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