Госавтоинспекция обратилась к рязанским водителям в связи с надвигающейся метелью

Госавтоинспекции Рязанской области обратилась к автомобилистам в связи с неблагоприятными погодными условиями. Сообщение опубликовано на официальных страницах ведомства в социальных сетях.

Из-за метели, снежных заносов, ухудшении видимости, порывистого ветра водителей призывают быть аккуратными при управлении транспортом, избегать резких маневров, перестроений, не превышать скорость.

Кроме того, нужно передвигаться с включенными внешними световыми приборами, в непогоду — использовать противотуманные фары, в условиях сильного снегопада — двигаться при включенных огнях аварийной сигнализации.

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Рязанцев также призывают внимательнее относиться к своему самочувствию. При недомогании следует остановиться и обратиться к врачу.

Ранее ГУ МЧС России Рязанской области опубликовал экстренное метеопредупреждение.