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Детальный гороскоп на 9 мая для каждого знака Зодиака. Астрологический прогноз составлен на основе положения Луны и Солнца на текущий день.

Овен (21 Марта — 20 Апреля)

Благоприятный день. Интимные отношения гармоничны, а увлечения успешны Поддержка может прийти в трудную минуту. По гороскопу 9 мая 2020 для вас благоприятны работа на земле, строительство дачи. Это доставит вам большое удовольствие.

Телец (21 Апреля — 20 Мая)

Этот день удачен для старта политической карьеры Тельцов, проведения рекламной кампании. Звезды благоприятствуют Тельцам меценатам, начинающим политическим деятелям. Если же вы сами плели против кого-то интриги, то поторопитесь отказаться от этих замыслов и оставьте объект своего внимания в покое, иначе вся мощь правосудия (не только земного, но и небесного) обрушится на вас.

Близнецы (21 Мая — 21 Июня)

Во взаимоотношениях между родителями и детьми в семьях Близнецов все должно сложиться отлично. Многие будут гордиться своими близкими и многое сделают для того, чтобы те чувствовали себя более уверенно в жизни. Вы в состоянии по достоинству оценить заботу близких. При этом условии отношения у вас будут прекрасными.

Рак (22 Июня — 22 Июля)

Свою жизнеутверждающую модель поведения Раки будут готовы распространить на все свое окружение, и в первую очередь на домочадцев. Прекрасно, если дети вместе с вами будут заниматься физзарядкой или разделят путешествие, турпоход, ваши спортивные пристрастия.

Лев (23 Июля — 23 Августа)

Не исключено, что сегодня переживания и беспочвенная тревога помешают ощутить себя счастливыми. Погрузившись в негативные эмоции, вы перестанете обращать внимание на приятные мелочи жизни. По гороскопу 9 мая 2020 Вас не будут радовать ни красивые вещи, ни чувства, которые испытывают к вам окружающие. Переключитесь на физические нагрузки.

Дева (24 Августа — 23 Сентября)

Вероятно, что старания Дев будут сосредоточены на какой-то проблеме личного характера, имеющей для них первостепенную важность. Не стоит чрезмерно концентрироваться на какой-то проблеме, иначе стремление к стабильности может активизировать ваш эгоизм.

Весы (24 Сентября — 23 Октября)

Вы можете сегодня быть забывчивыми и рассеянными. Из-за этого возможны недоразумения с окружающими, особенно женщинами. Гороскоп на 9 мая 2020 года склоняют людей, родившихся под знаком Весов, к расточительности. Не следует затевать никаких мероприятий. Утром 9 мая 2020 позвольте себе полениться, помечтать, расслабиться. Отложите решение крупных материальных вопросов.

Скорпион (24 Октября — 23 Ноября)

Юные Скорпионы способны показать выдающиеся спортивные результаты, побить свои личные рекорды. Не останавливайтесь на достигнутом, стремитесь к покорению новых высот.

Стрелец (24 Ноября — 21 Декабря)

Не исключено, что 9 мая 2020 Стрельцам придется больше времени посвящать другим людям и деловым партнерам, детям, родителям и их проблемам. Успех ждет в семье, общих делах, коллективных мероприятиях. В качестве партнера вам нужно выбрать себе такого человека, у которого схожие с вами интересы.

Козерог (22 Декабря — 20 Января)

Звезды активизируют легкомысленное отношение к жизни. Под их влиянием Козероги могут быть втянуты в дела, которые окажутся не по силам. 9 мая 2020 никаких авантюр под лихим лозунгом: «Где наше не пропадало!» Потому что пропадет… и не вернете… да еще и на репутацию пятно ляжет.

Водолей (21 Января — 20 Февраля)

Этот день символизирует очарование в любви. Возможна идеализация любовных связей, а также трудноосуществимые отношения, несвободного или вынужденного удалиться партнера. Сексуальные отношения покажутся необычными и изысканными. Закройте глаза на многие недостатки партнера. И даже в случае расставания, постарайтесь сохранить самые приятные воспоминания о нем.

Рыбы (21 Февраля — 20 Марта)

Сегодня неблагоприятны хозяйственные дела, серьезные разговоры и обмен мнениями с окружающими. Желание доказать что-то другим людям вызовет обратный эффект. 9 мая 2020 не навязывайте близким своего мнения, так как не все ваши нововведения будут восприняты близкими с пониманием.

Гороскоп предоставлен astromeridian.ru

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