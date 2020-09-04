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Гороскоп

Гороскоп на 6 сентября

7info7

РИА «7 новостей» представляет гороскоп на 28 августа для всех знаков зодиака. Что сулят нам звёзды в этот день?

Овен

Этот день будет полностью зависеть от терпения и сдержанности Овна. Даже если вокруг будут все скандалить или бить тарелки, держите себя в руках. Легко и с улыбкой шагайте по жизни, чтобы никто не посмел испортить вам настроение. Заковыристые проблемы возможны в личной жизни, если не прекратите их игнорировать. Поработайте над своими качествами.

Телец

6 сентября Телец должен уверенно идти к своей цели. Цунами и ураган – все равно добивайтесь желаемого. Неожиданный вариант решения бытового вопроса поможет устранить многие недочеты. Творческие замыслы незамедлительно внедряйте в технический процесс. Одно другому не помешает. Особенно, если дело «пахнет» приличной суммой денег.

Близнецы

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Близнецам не следует делать вид, что другие люди, как и их проблемы, его не волнуют. Наоборот, будьте максимально участливым и внимательным, это воздастся позже. В отношениях с любимым человеком в вас появится обостренное чувство правды. Вы начнете «лепить» все, что думаете. Это опасно, если хочется удержаться на романтической ноте.

Рак

Хозяйственные и бытовые вопросы будут самыми острыми на тот день. Раку предстоит ездить по магазинам, с кем-то и о чем-то договариваться и буквально приползти домой. Старайтесь не выходить за рамки обозначенного бюджета. Прибыль ожидается нескоро, поэтому экономия не повредит. Есть вероятность влюбиться в первого встречного. Причем надолго.

Лев

Гороскоп обещает Льву высокие результаты в процессе общения с новыми людьми. Вы никого не обойдете вниманием, и даже будете раздавать советы направо и налево. Меркантильность в вас проснется неожиданно, когда друг попросит взаймы. Решайте сами, как поступить, но вам тоже может понадобиться помощь. Поездка за город будет впечатляющей.

Дева

Домашними мелочами и мелким ремонтом предстоит весь день заниматься Деве. Но вам это даже в радость, ведь можно отдохнуть в кругу близких людей. Не рубите с плеча, если вопрос коснется денег. Возможно, что бизнесменам придется перебазироваться в другую точку торговли. Не нагнетайте обстановку и не конкурируйте с теми, кто старше и опытнее.

Весы

Если Весы хотят достичь успеха в рабочей сфере, то нужно выключить грубость, резкий тон и требовательность. Станьте мягче и учтивее, чтобы приблизить к себе единомышленников. Хороший день для командировок, совещаний и налаживания новых контактов. Обязательно пройдитесь пешком, двигайтесь и занимайтесь спортом. Пассивность губительна.

Скорпион

Скорпион будет фонтанировать идеями, так что без работы не останется. Наоборот, с вас будут брать пример даже старшие сотрудники. Пусть до почестей и наград далеко, но предпосылки для карьерного роста уже имеются. Не растеряйте чувство такта во время разговора с родственником. Особенно, если вы давно планировали встречу.

Стрелец

Интересный день ожидает Стрельца, если он выберется из дома. Начните действовать, путешествуйте и завязывайте знакомства. От вашей активности будет зависеть дальнейшее будущее – карьера, финансы и любовь. Не желательно питаться на бегу, желудок работает с перебоями. Хорошо пройтись не только по магазинам, но и заглянуть в аптеку.

Козерог

Неприятностей у Козерога будет выше крыши. Вы и сами не думали, что старые проблемы напомнят о себе в самый неожиданный момент. И все потому, что решать их нужно вовремя. На письма и звонки отвечайте сразу же, возможны выгодные предложения. Информацию проверяйте на месте, чтобы не совершить ошибок. Документы поступят в срок.

Водолей

Гороскоп рекомендует Водолею вести себя обдуманно и уступчиво. Нервотрепки сегодня будет предостаточно, держите эмоции под замком. Зато в финансовой сфере все сложится удачно. Вы получите деньги с процентами, а начальство выпишет премию. В любовных отношениях забудьте про слово «неудобно». Если доверяйте партнеру, то не комплексуйте.

Рыбы

Рыбы заслуживают большего, чем получают. Данная мысль будет крутиться в голове постоянно, что помешает реализации планов. Конечно же, хвалить себя нужно, но не до крайностей. Перспективы появятся в увлечении, за которое вы рьяно взялись. Можно достичь не только материальных успехов, но и познакомиться с известными людьми.

Гороскоп представлен сайтом astrorok.ru.

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